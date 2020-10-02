2 октября. Mossovetinfo.ru - В пятницу, 2 октября, в России пройдет всеобщая тренировка по гражданской обороне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В рамках тренировки по всей России кроме Москвы будут включены сирены оповещения. Кроме того, в ряде субъектов будет изменен сигнал телевидения и радио.
В ходе тренировки в каждом регионе будут отрабатываться действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для данного региона.
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