2 октября. Mossovetinfo.ru - В пятницу, 2 октября, в России пройдет всеобщая тренировка по гражданской обороне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.



В рамках тренировки по всей России кроме Москвы будут включены сирены оповещения. Кроме того, в ряде субъектов будет изменен сигнал телевидения и радио.



В ходе тренировки в каждом регионе будут отрабатываться действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для данного региона.