7 января. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусов в России стабилизируется. Об этом было объявлено на селекторном совещании, которое провела руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



На сайте ведомства сообщается, что темпы роста заболеваемости в среднем по стране замедляются. Суточный показатель за неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч человек. При этом отмечается, что в регионах разброс значения варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек.



Ранее сообщалось, что за первые 11 месяцев 2020 года (с января по ноябрь) смертность в России выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Московские власти опубликовали данные о смертности от коронавируса за ноябрь. Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4 542 случаях.