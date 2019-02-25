Другие материалы
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В России
26.02.2019, 08:52
Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной, в связи с празднованием Международного женского дня, сообщает Роструд. Международный женский день отмечае...
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В России
25.02.2019, 16:12
В России возобновят программы поддержки спроса на автомобили
25 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 марта в России возобновят программы поддержки спроса на автомобили «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сообщил на встрече с президентом России Владимиром П...
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В России
25.02.2019, 10:17
Электронные водительские права в России появятся в 2020 году
25 февраля. Mossovetinfo.ru – Электронные водительские права начнут вводить в России уже в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников. По словам Черникова, развитие...