26 февраля. Mossovetinfo.ru – Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной, в связи с празднованием Международного женского дня, сообщает Роструд.



Международный женский день отмечается в России 8 марта и является нерабочим, праздничным днем. В этом году этот день выпадает на пятницу. 9 и 10 марта – календарные выходные. Таким образом, рабочая неделя продлится с понедельника, 4 марта, по четверг, 7 марта, после чего россияне будут отдыхать три дня подряд.



Также сообщается, что рабочий день в четверг, 7 марта, будет короче на один час.