14 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, в ходе которого обсуждалось расширение тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба мэра.



Обсуждались вопросы выявляемости коронавируса, расширения тестирования, в том числе с использованием методов иммуноферментного анализа, а также вопросы возобновления работы базовых отраслей экономики и сельского хозяйства, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионах.



Также обсуждались вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях и организациях, возобновивших работу после отмены режима нерабочих дней, выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, и внедрения системы цифровых пропусков.



В совещании рабочей группы приняли участие главы регионов и руководители федеральных органов исполнительной власти.



Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса была создана распоряжением президента России Владимира Путина 15 марта. Сергей Собянин был назначен руководителем рабочей группы.