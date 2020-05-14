Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     14.05.2020 12:38

Собянин провел с регионами совещание по расширению тестирования на коронавирус

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  рабочая группа  совещание 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса, в ходе которого обсуждалось расширение тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба мэра.

Обсуждались вопросы выявляемости коронавируса, расширения тестирования, в том числе с использованием методов иммуноферментного анализа, а также вопросы возобновления работы базовых отраслей экономики и сельского хозяйства, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионах.

Также обсуждались вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на предприятиях и организациях, возобновивших работу после отмены режима нерабочих дней, выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, и внедрения системы цифровых пропусков.

В совещании рабочей группы приняли участие главы регионов и руководители федеральных органов исполнительной власти.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса была создана распоряжением президента России Владимира Путина 15 марта. Сергей Собянин был назначен руководителем рабочей группы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  рабочая группа  совещание 

Возврат к списку

Лента новостей

12:38 В России Собянин провел с регионами совещание по расширению тестирования на коронавирус

11:37 Происшествия Возбуждено уголовное дело из-за размещения фото нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка»

11:21 Город (Москва и область) В Москве ввели в эксплуатацию два дома по реновации

10:36 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 918 новых случаев заражения коронавирусом

10:36 Город (Москва и область) Число заражений коронавирусом в Москве превысило 130 тысяч человек

Актуальные материалы

22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату

18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru