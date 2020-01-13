13 января. Mossovetinfo.ru – Сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявили о повышении с января архивных тарифов, сообщает РИА Новости.



«Мегафон» повысит тарифы с 13 января, «Билайн» - с 16 января. При этом, в «Мегафоне» заявили, что данный шаг затронет лишь небольшое число клиентов, которые подключены к архивным тарифам.



Повышение тарифов в «Мегафоне» объяснили ростом объема услуг, потребляемых абонентами. В «Билайне» повышение тарифов мотивировали необходимостью выполнять требования законодательства.



Пакет антитеррористических законов, известный как «закон Яровой» был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. С 1 июля 2018 года вступили в силу те положения, которые обязывают операторов связи хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. С 1 октября операторы обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей.



Кроме того, в мае 2019 года Путин подписал закон об устойчивом Рунете, который подразумевает установку на сетях операторов технических средств по ограничению доступа к противоправной информации.



«Закон Яровой» требует от операторов существенных затрат на закупку дополнительного оборудования. Крупнейшие операторы сообщали, что за пять лет им придется вложить в закупку оборудования от 40 до 50 миллиардов рублей.



В тоже время, операторы МТС и Tele 2 не сообщали о намерении повысить стоимость услуг или изменить тарифы.