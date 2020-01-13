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В России     13.01.2020 09:58

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов

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Теги:  мобильная связь  операторы  тарифы 

13 января. Mossovetinfo.ru – Сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявили о повышении с января архивных тарифов, сообщает РИА Новости.

«Мегафон» повысит тарифы с 13 января, «Билайн» - с 16 января. При этом, в «Мегафоне» заявили, что данный шаг затронет лишь небольшое число клиентов, которые подключены к архивным тарифам.

Повышение тарифов в «Мегафоне» объяснили ростом объема услуг, потребляемых абонентами. В «Билайне» повышение тарифов мотивировали необходимостью выполнять требования законодательства.

Пакет антитеррористических законов, известный как «закон Яровой» был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года. С 1 июля 2018 года вступили в силу те положения, которые обязывают операторов связи хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. С 1 октября операторы обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей.

Кроме того, в мае 2019 года Путин подписал закон об устойчивом Рунете, который подразумевает установку на сетях операторов технических средств по ограничению доступа к противоправной информации.

«Закон Яровой» требует от операторов существенных затрат на закупку дополнительного оборудования. Крупнейшие операторы сообщали, что за пять лет им придется вложить в закупку оборудования от 40 до 50 миллиардов рублей.

В тоже время, операторы МТС и Tele 2 не сообщали о намерении повысить стоимость услуг или изменить тарифы.


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Теги: 
мобильная связь  операторы  тарифы 

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