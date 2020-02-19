19 февраля. Mossovetinfo.ru – Социальная пенсия в России будет проиндексирована с 1 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.



По словам главы ведомства Антона Котякова, индексация затронет 4 миллиона пенсионеров.



Пенсия будет проиндексирована на 6,1%. Это существенно выше, чем в 2019 (2% индексации) и 2018 (2,9%) годах.



Как сообщает пресс-служба Минтруда, проект постановления правительства уже разработан ведомством.



Кроме социальных пенсий будут также проиндексированы о государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.