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В России     18.03.2020 08:39

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

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Теги:  пенсии  индексация  Правительство РФ 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин пописал постановление об индексации в России социальных пенсий с 1 апреля 2020 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Коэффициент индексации составит 1,061, таким образом пенсии будут проиндексированы более, чем на 6%. Это значительно превышает показатели индексации пенсий в 2018 и 2019 годах.

Индексация коснется около 4 миллионов россиян.

Социальная пенсия – пенсия, которая выплачивается гражданами с неподтвержденным трудовым стажем, или, когда трудовой стаж недостаточен для получения трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды или дети, потерявшие кормильца. В 2019 году размер социальной пенсии в России составлял 9266 рублей.


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Теги: 
пенсии  индексация  Правительство РФ 

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