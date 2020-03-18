18 марта. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин пописал постановление об индексации в России социальных пенсий с 1 апреля 2020 года, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Коэффициент индексации составит 1,061, таким образом пенсии будут проиндексированы более, чем на 6%. Это значительно превышает показатели индексации пенсий в 2018 и 2019 годах.
Индексация коснется около 4 миллионов россиян.
Социальная пенсия – пенсия, которая выплачивается гражданами с неподтвержденным трудовым стажем, или, когда трудовой стаж недостаточен для получения трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды или дети, потерявшие кормильца. В 2019 году размер социальной пенсии в России составлял 9266 рублей.
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