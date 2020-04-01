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В России     01.04.2020 10:50

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

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Теги:  социальные пенсии  индексация 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,1%, повышение пенсий затронет около 4 миллионов человек.

Вместе с социальными пенсиями будут также проиндексированы пенсии военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, гражданам, пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф и ряду других категорий.

В 2019 году средний размер социальной пенсии в России составлял 9266 рублей.


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Теги: 
социальные пенсии  индексация 

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