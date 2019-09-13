13 сентября. Mossovetinfo.ru – Социальные пенсии в России в 2020 году будут проиндексированы на 7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Российской трехсторонней комиссии.



Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей в месяц.



Также сообщается, со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что выше уровня инфляции.