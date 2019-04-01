1 апреля. Mossovetinfo.ru – С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексировали на 2%, индексация затронет порядка 4 миллионов человек.



Размер социальной пенсии по старости в среднем вырос на 182 рубля и составит 9 266 рублей в месяц. Средний размер пенсий детям-инвалидам вырос на 268 рублей, инвалидам детства I группы – на 270 рублей. Соответственно средний размер этих пенсий вырос до 13674 рубля и 13812 рублей.



Также сообщается, что помимо социальных пенсий, с 1 апреля были проиндексированы пенсии военнослужащих, проходивших службу по призыву и членов их семей, пенсии пострадавших в ходе техногенных катастроф, пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда», летчиков-испытателей и космонавтов.