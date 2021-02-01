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В России     01.02.2021 13:15

Социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 4,9%

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Теги:  льготы  индексация 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Социальные выплаты в России с 1 февраля будут проиндексированы на 4,9%, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что коэффициент индексации выплат составит 1,049, так как инфляция в прошлом году по данным Росстата составила 4,9%. Таким образом, индексация будет произведена на величину инфляции.

Индексация коснется пособий для семей с детьми, пособий для инвалидов, ветеранов боевых действий, ликвидаторов чернобыльской аварии, Героев СССР и России, Героев труда и пособий для рада других граждан. Также будут проиндексированы больничные пособия по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям.

Также индексация коснется тех, кто отказался от получения льгот в пользу денежных компенсаций (компенсация льгот за лекарственное обеспечение, за санаторно-курортное лечение, за проезд на железнодорожном транспорте и других).

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Теги: 
льготы  индексация 

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