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В России     04.10.2022 10:51

Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии новых субъектов в состав России

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Теги:  Совет Федерации  Госдума  Россия  ЛНР  ДНР  Херсонская область  Запорожская область 

4 октября. Mossovetinfo.ru - Совет Федерации 4 октября ратифицировали договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых субъектов в состав России накануне, 3 октября.

Церемония подписания договоров о вступлении в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей состоялась в Москве 30 сентября. Конституционный суд России 2 октября признал эти документы соответствующими Конституции РФ.

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Теги: 
Совет Федерации  Госдума  Россия  ЛНР  ДНР  Херсонская область  Запорожская область 

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