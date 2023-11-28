Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

7 декабря — Mossovetinfo.ru — Совет Федерации России назначил выборы Президента России на 17 марта 2024 года.



Назначение даты выборов главы государства относится к ведению Совета Федерации. Соответствующее решение должно быть принято не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня выборов. На пленарном заседании 7 декабря сенаторы определились, что выборы пройдут 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление палата регионов приняла единогласно.



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит возможность организации трехдневного голосования на этих президентских выборах, - сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступившая на заседании Совета Федерации.



Решение о выборах в присоединенных к России регионах примут до 12 декабря после консультаций с ФСБ, Минобороны и губернаторами этих субъектов добавила глава ЦИК. После этого ЦИК согласует нормативные документы об особенностях подготовки к проведению выборов в условиях военного положения.



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что для жителей новых регионов это будут первые выборы Президента России. «Таким образом, мы вместе разделяем ответственность за судьбу нашего Отечества», — сказала спикер.



Накануне ЦИК сообщил, что с 17 февраля по 7 марта 2024 года избирательные комиссии 88 субъектов Российской Федерации проведут адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах Президента Российской Федерации, в том числе с использованием специального мобильного приложения «ИнформУИК».