Другие материалы
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В России
07.12.2023, 11:57
Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года
7 декабря — Mossovetinfo.ru — Совет Федерации России назначил выборы Президента России на 17 марта 2024 года. Назнач...
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В России
02.12.2023, 13:10
Президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил России
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослуж...
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В России
28.11.2023, 17:44
Путин: Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира
28 ноября — Mossovetinfo.ru — Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, сказал Президент Росси...