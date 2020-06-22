22 июня. Mossovetinfo.ru – Созданная в России вакцина от коронавируса позволит защитить человека на два года, сообщил в интервью «Красной звезде» директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, вакцину человеку будут вводить дважды. Одни и те же гены, которые кодируют белок «короны» у коронавируса, будут доставляться в организм на разных носителях. Это позволит создать протективный иммунитет на длительный период. Именно в таком варианте вакцина позволит человеку получить иммунитет на два года, а может быть и на более длительный срок.
Глава НИЦ имени Гамалеи также сообщил, что для массовой вакцинации в России потребуется до 70 миллионов доз вакцины, необходимые меры для организации массового производства препарата уже предпринимаются руководством страны и медицинскими организациями.
Испытания вакцины от коронавируса, совместно разработанной специалистами Минобороны и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи стартовали в России 18 июня.
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