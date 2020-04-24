24 апреля. Mossovetinfo.ru –Среди зараженных коронавирусом россиян растет число людей, у которых заболевание проходит бессимптомно, сообщила на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Поповой, среди числа зараженных до12% снизилось число больных, у которых заболевание проходит в виде пневмонии. В 35% случаев заболевание проходит в виде острого респираторного заболевания, в 52% случаев заболевание проходит бессимптомно и выявляется в результате противоэпидемических мероприятий в очагах распространения.
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что основное распространение коронавируса в России, как и в большинстве других стран – очаговое. Таких очагов в России сейчас насчитывается 335.
На 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 5568 человек, скончались – 615 человек.
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