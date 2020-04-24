Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     24.04.2020 14:35

Среди зараженных коронавирусом растет число бессимптомных больных - Роспотребнадзор

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  Анна Попова  статистика 

24 апреля. Mossovetinfo.ru –Среди зараженных коронавирусом россиян растет число людей, у которых заболевание проходит бессимптомно, сообщила на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, среди числа зараженных до12% снизилось число больных, у которых заболевание проходит в виде пневмонии. В 35% случаев заболевание проходит в виде острого респираторного заболевания, в 52% случаев заболевание проходит бессимптомно и выявляется в результате противоэпидемических мероприятий в очагах распространения.

Также глава Роспотребнадзора сообщила, что основное распространение коронавируса в России, как и в большинстве других стран – очаговое. Таких очагов в России сейчас насчитывается 335.

На 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 5568 человек, скончались – 615 человек.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  Анна Попова  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

15:55 В России Медики ожидают выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в РФ на следующей неделе

14:35 В России Среди зараженных коронавирусом растет число бессимптомных больных - Роспотребнадзор

13:54 В России Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года

13:41 Город (Москва и область) Власти Москвы не собираются смягчать ограничительные меры в майские праздники

12:54 Власть Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru