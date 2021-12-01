Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращен в полтора раза - с 72 до 48 часов

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Срок действия ПЦР-тестов в России решено сократить - с 72 до 48 часов из-за повышенной заразности штамма коронавируса «омикрон». Об этом накануне на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



По словам А.Поповой, ПЦР-тесты, применяемые в России, эффективны - в том числе для выявления заболевания новым штаммом.



В то же время глава Роспотребнадзора сообщила, что все российские вакцины защищают от новой разновидности вируса, а все существующие тест-системы способны его выявлять.