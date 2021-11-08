Срок действия QR-кодов после вакцинации остается прежним - власти

8 ноября. Mossovetinfo.ru - QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны год. Срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Об этом сообщили Минздрав и Минцифры.



Изменение срока их действия 8 ноября на портале было связано с техническими работами.



В настоящее время портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, также сообщили в Минцифры.



Утром 8 ноября некоторые пользователи портала госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев.