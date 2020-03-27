27 марта. Mossovetinfo.ru – Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) перенесены на 8 и 9 июня соответственно в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения России.



Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что на объявленной президентом нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля образовательные учреждения в стране работать не будут. В то же время в каждом муниципальном образовании будут организованы дежурные группы для детей тех категорий работников, которые не попадают под действие указа о нерабочей неделе.



Кравцов также сообщил, что решение о возможном продолжении каникул с 6 апреля и далее или об организации учебного процесса после этой даты, будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.