27 марта. Mossovetinfo.ru – Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) перенесены на 8 и 9 июня соответственно в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения России.
Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что на объявленной президентом нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля образовательные учреждения в стране работать не будут. В то же время в каждом муниципальном образовании будут организованы дежурные группы для детей тех категорий работников, которые не попадают под действие указа о нерабочей неделе.
Кравцов также сообщил, что решение о возможном продолжении каникул с 6 апреля и далее или об организации учебного процесса после этой даты, будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.
15:06 В мире Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
14:59 Город (Москва и область) Транспорт в Москве в нерабочую неделю будет работать по графику выходных
14:44 В России Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены на 8 и 9 июня
14:17 Происшествия ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
13:38 В России Новую дату голосования по изменениям в Конституцию определят после нормализации ситуации с коронавирусом
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек