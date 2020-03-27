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В России     27.03.2020 14:44

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесены на 8 и 9 июня

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Теги:  ЕГЭ  ОГЭ  Министерство просвещения  даты  перенос 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) перенесены на 8 и 9 июня соответственно в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения России.

Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что на объявленной президентом нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля образовательные учреждения в стране работать не будут. В то же время в каждом муниципальном образовании будут организованы дежурные группы для детей тех категорий работников, которые не попадают под действие указа о нерабочей неделе.

Кравцов также сообщил, что решение о возможном продолжении каникул с 6 апреля и далее или об организации учебного процесса после этой даты, будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.


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Теги: 
ЕГЭ  ОГЭ  Министерство просвещения  даты  перенос 

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