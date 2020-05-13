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США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС

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Теги:  США  коронавирус  пандемия  экономика  рецессия  Powell  Пауэлл 

13 мая. Mossovetinfo.ru - США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны, об этом через веб-трансляцию в Институте международной экономики Петерсона, Вашингтон, округ Колумбия сообщил глава ФРС США Джером Пауэлл (Jerome H. Powell Chair Board of Governors of the Federal Reserve System).
"Масштабы и скорость этого спада не имеют современного прецедента, значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны", - сказал Пауэлл.

По словам главы ФРС, ниблюдается происходит "серьезный спад экономической активности и занятости, и уже достигнутые результаты за последнее десятилетие были стерты". "С тех пор как пандемия вступила в силу всего два месяца назад, более 20 миллионов человек потеряли работу. Обнародованное завтра исследование ФРС отражает результаты, аналогичные многим другим: среди людей, которые работали в феврале, почти 40 процентов домохозяйств, зарабатывающих менее 40 000 долларов в год, потеряли работу в марте", - сообщил Пауэлл.

К настоящему времени власти США выделили $2,9 трлн на поддержку экономики, что составляет 14% годового ВВП США. В то же время глава ФРС сказал, что «это может не стать финальной главой, учитывая, что впереди еще много неопределенностей и высокие риски замедления».

Приложение (Application):
Выступление Джерома Х. Пауэлла председателя Совета управляющих Федеральной Резервной Системы в Институте международной экономики Петерсона Вашингтон, округ Колумбия
Remarks by Jerome H. Powell Chair Board of Governors of the Federal Reserve System at Peterson Institute for International Economics Washington, D.C.
Источник  A source.


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Теги: 
США  коронавирус  пандемия  экономика  рецессия  Powell  Пауэлл 

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