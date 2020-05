13 мая. Mossovetinfo.ru - США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны, об этом через веб-трансляцию в Институте международной экономики Петерсона, Вашингтон, округ Колумбия сообщил глава ФРС США Джером Пауэлл ()."Масштабы и скорость этого спада не имеют современного прецедента, значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны", - сказал Пауэлл.По словам главы ФРС, ниблюдается происходит "серьезный спад экономической активности и занятости, и уже достигнутые результаты за последнее десятилетие были стерты". "С тех пор как пандемия вступила в силу всего два месяца назад, более 20 миллионов человек потеряли работу. Обнародованное завтра исследование ФРС отражает результаты, аналогичные многим другим: среди людей, которые работали в феврале, почти 40 процентов домохозяйств, зарабатывающих менее 40 000 долларов в год, потеряли работу в марте", - сообщил Пауэлл.К настоящему времени, что составляет 14% годового ВВП США. В то же время глава ФРС сказал, что «это может не стать финальной главой, учитывая, что впереди еще много неопределенностей и высокие риски замедления».Выступление Джерома Х. Пауэлла председателя Совета управляющих Федеральной Резервной Системы в Институте международной экономики Петерсона Вашингтон, округ КолумбияRemarks by Jerome H. Powell Chair Board of Governors of the Federal Reserve System at Peterson Institute for International Economics Washington, D.C.