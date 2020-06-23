23 июня. Mossovetinfo.ru – Министерство труда и социальной защиты подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 и плановый период 2022-2023 годы, проект будет рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 июня.



В документе определен размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров: в 2021 году она составит 6,3%, в 2022 – 5,9%, в 2023 – 5,6%.



Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит с 1 января 2021 года 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля.



Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2021 году составит в среднем 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля.



Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению предлагается в 2021 году проиндексировать на 1,5% (до 9 977 рублей в среднем по стране), в 2022 – на 3,9% (до 10 307 рублей) в 2023 году – на 3,7% (до 10 693 рубля).