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В России     27.07.2020 08:46

Статью «Налоговое мошенничество» предложили внести в УК РФ

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Теги:  уголовный кодекс  налоги  мошенничество 

27 июля. Mossovetinfo.ru – Правоохранители предлагают дополнит Уголовный кодекс России статьей «Налоговое мошенничество», сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя СК РФ генерал-полковника Елену Леоненко.

По словам Леоненко, проект новой уголовной статьи уже разработан, но пока говорить что-то конкретное еще рано, вопрос находится в стадии обсуждения. В настоящее время к налоговым преступлениям относят четыре статьи УК РФ со 198 по 199.2, однако к ним регулярно добавляется статья 159 («Мошеннчество»). При этом, меры ответственности статьи предусматривают разные, и регулярно случается, что за одни и те же преступления люди получают разные наказания.

По данным издания, разработкой новой статьи занимаются совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, СК РФ и МВД.


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Теги: 
уголовный кодекс  налоги  мошенничество 

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