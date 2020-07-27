27 июля. Mossovetinfo.ru – Правоохранители предлагают дополнит Уголовный кодекс России статьей «Налоговое мошенничество», сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя СК РФ генерал-полковника Елену Леоненко.



По словам Леоненко, проект новой уголовной статьи уже разработан, но пока говорить что-то конкретное еще рано, вопрос находится в стадии обсуждения. В настоящее время к налоговым преступлениям относят четыре статьи УК РФ со 198 по 199.2, однако к ним регулярно добавляется статья 159 («Мошеннчество»). При этом, меры ответственности статьи предусматривают разные, и регулярно случается, что за одни и те же преступления люди получают разные наказания.



По данным издания, разработкой новой статьи занимаются совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, СК РФ и МВД.