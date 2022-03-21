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В России     21.03.2022 17:29

Суд в Москве признал Meta экстремистской организацией, запретил Facebook и Instagram

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Теги:  Meta  суд  запрет  экстремизм  Facebook  Instagram  генпрокуратура 

21 марта. Mossovetinfo.ru - Суд в Москве признал американскую компанию Meta (бывшая Facebook) экстремистской организацией, запретив в России Facebook и Instagram. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение вступает в силу немедленно.

11 марта Генеральная прокуратура России сообщила, что «в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации».

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Теги: 
Meta  суд  запрет  экстремизм  Facebook  Instagram  генпрокуратура 

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