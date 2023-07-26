Танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки дрона рядом с Керченским проливом

5 августа — Mossovetinfo.ru — Российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии на южном подходе к Керченскому проливу — предположительно, в результате атаки морского дрона, заявил Росморречфлот в telegram-канале.



Судно получило пробоину около 23:20 мск 4 августа. По информации Росморречфлота, «Сиг» остался на плаву, хотя забортная вода стала поступать в машинное отделение судна. К нему направили два других судна — «Меркурий» и «Импульс», с их помощью поток воды на борт «Сига» остановили.



"Оперативным дежурным Росморречфлота в 00:28 мск 05.08.2023 (...) получено донесение о том, что танкером "Сиг" в 23:20 мск 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу", - говорится в сообщении.



Экипаж «Сига» составляет 11 человек, пострадавших в результате атаки нет, сообщил Росморречфлот.