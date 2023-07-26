Другие материалы
-
В России
05.08.2023, 11:14
Танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки дрона рядом с Керченским проливом
5 августа — Mossovetinfo.ru — Российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии на...
-
В России
04.08.2023, 08:52
Министр обороны РФ Шойгу проверил пункт управления войск «Центр» в зоне СВО
4 августа — Mossovetinfo.ru — Министр обороны РФ проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зо...
-
В России
26.07.2023, 17:32
Госдума закрыла весеннюю сессию, было принято 500 законов
26 июля — Mossovetinfo.ru — 26 июля завершилась весенняя сессия Государственной Думы, было принято 500 законов, большин...