26 декабря. Mossovetinfo.ru – В 2020 году тарифы на ЖКХ в среднем по России вырастут на 4%, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.



Сообщается, что цены на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля 2020 года и в дальнейшем индексация тарифов будет происходить один раз в год.



В 2019 году индексация тарифов ЖКХ происходила дважды: с 1 января и с 1 июля. Это было связано с повышением НДС на 2%. В дальнейшем практика двухразового повышения тарифов использоваться не будет.



Повышение тарифов происходит ежегодно и ориентировано на инфляцию. Предельные индексы повышения тарифов устанавливаются правительством. Рост тарифов по разным видам коммунальных услуг может отличаться в зависимости от региона, но суммарный рост тарифов не должен превышать предельные индексы, которые устанавливаются для каждого региона.



В настоящее время самые высокие индексы установлены для Чечни (6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестана (5,2%) Ингушетии (5,1). Для Москвы предельный индекс повышения тарифов составляет 5%. Самый низкий индекс установлен для Ненецкого автономного округа – 2,4%. В среднем по стране в большинстве регионов индекс устанавливается на отметке 3,6 – 4%.