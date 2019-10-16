Другие материалы
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В России
17.10.2019, 08:58
Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за нового налога на выброс парниковых газов
17 октября. Mossovetinfo.ru – Тарифы ЖКХ в России могут вырасти из-за введения налога на выброс парниковых газов, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Российского союза промышленников и ...
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В России
16.10.2019, 13:11
С начала года в России предотвращено 39 терактов – ФСБ
16 октября. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года российские спецслужбы предотвратили 39 терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ФСБ России Александра Бортникова. На совещан...
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В России
16.10.2019, 11:27
С 1 января 2020 года в России запретят ездить по дорогам на новых автомобилях без номеров
16 октября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2020 года в России введут запрет на передвижение по дорогам общего пользования на новых автомобилях без номеров, сообщает Autonews по итогам Всероссийского ...