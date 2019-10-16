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В России     17.10.2019 08:58

Тарифы ЖКХ могут вырасти из-за нового налога на выброс парниковых газов

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Теги:  налоги  экология  тарифы  ЖКХ 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Тарифы ЖКХ в России могут вырасти из-за введения налога на выброс парниковых газов, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Российского союза промышленников и предпринимателей.

В результате ратификации Парижского соглашения по климату, Россия взяла на себя обязательства к 2030 году снизить выброс парниковых газов на 25-30% от уровня выбросов 1990 года.

Минэкономразвития разработало законопроект, который подразумевает появление квоты на выброс парниковых газов для предприятий: 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В случае превышения квоты предприятие с 2025 года будет обязано выплачивать «углеродный сбор». При этом предприятие само обязано будет проводить мониторинг и сообщать властям о превышении квоты. Ставка налога также не определена, ее планируется установить только через 5 лет после вступления закона в силу.

Против предложенного проекта закона выступил Совет Федерации. По мнению сенаторов, новый закон коснется в первую очередь предприятий топливно-энергетического комплекса. Введение нового налога приведет моментальному росту тарифов для населения, а затем к повышению цен на металлургическую продукцию, повышению цен на транспорте, а в конечном счете приведет к росту инфляции.

Свои возражения против нового законопроекта члены Совета Федерации и РСПП направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко. Обсудить документ в правительстве планируется в ближайшие дни.


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Теги: 
налоги  экология  тарифы  ЖКХ 

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