17 октября. Mossovetinfo.ru – Тарифы ЖКХ в России могут вырасти из-за введения налога на выброс парниковых газов, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Российского союза промышленников и предпринимателей.



В результате ратификации Парижского соглашения по климату, Россия взяла на себя обязательства к 2030 году снизить выброс парниковых газов на 25-30% от уровня выбросов 1990 года.



Минэкономразвития разработало законопроект, который подразумевает появление квоты на выброс парниковых газов для предприятий: 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. В случае превышения квоты предприятие с 2025 года будет обязано выплачивать «углеродный сбор». При этом предприятие само обязано будет проводить мониторинг и сообщать властям о превышении квоты. Ставка налога также не определена, ее планируется установить только через 5 лет после вступления закона в силу.



Против предложенного проекта закона выступил Совет Федерации. По мнению сенаторов, новый закон коснется в первую очередь предприятий топливно-энергетического комплекса. Введение нового налога приведет моментальному росту тарифов для населения, а затем к повышению цен на металлургическую продукцию, повышению цен на транспорте, а в конечном счете приведет к росту инфляции.



Свои возражения против нового законопроекта члены Совета Федерации и РСПП направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко. Обсудить документ в правительстве планируется в ближайшие дни.