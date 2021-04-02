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В России     02.04.2021 10:40

Технологию быстрого обновления вакцины от COVID-19 разработали в России

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  технологии  изменения 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — В НИЦ имени Гамалеи разработали технологию быстрого обновления вакцины от коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель центра Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, новая технология позволяет изменить вакцину в течение двух-трех дней в случае возникновения новых мутаций вируса.

Руководитель НИЦ имени Гамалеи также отметил, что сейчас идет обсуждение вопроса о том, нужно ли после внесения изменений в вакцину проводить заново все фазы испытаний. В мировой практике известный случаи, когда для измененных препаратов проверка проводилась на ограниченной выборке до 100 человек.

«Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас», - рассказал Гинцбург.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: разработанный в НИЦ имени Гамалеи «Спутник V», вакцина от новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона», и вакцина разработанная в Центре имени Чумакова «КовиВак».

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  технологии  изменения 

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