9 апреля. Mossovetinfo.ru – Тестирование на коронавирус в России помимо лабораторий Роспотребнадзора делают более 200 лабораторий в государственных клиниках и 22 частные лаборатории, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Ранее всем частным лабораториям в России разрешили проводить тестирование на коронавирус, для этого достаточно подать уведомление. Единственным условием является передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления коронавируса.



В четверг, 9 марта Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено уже более 1 миллиона тестов на коронавирус.