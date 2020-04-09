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В России     09.04.2020 11:01

Тесты на коронавирус делают более 200 лабораторий в больницах и 22 частные лаборатории

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Теги:  коронавирус  тестирование  Роспотребнадзор 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Тестирование на коронавирус в России помимо лабораторий Роспотребнадзора делают более 200 лабораторий в государственных клиниках и 22 частные лаборатории, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее всем частным лабораториям в России разрешили проводить тестирование на коронавирус, для этого достаточно подать уведомление. Единственным условием является передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления коронавируса.

В четверг, 9 марта Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено уже более 1 миллиона тестов на коронавирус.


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Теги: 
коронавирус  тестирование  Роспотребнадзор 

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