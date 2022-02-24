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В России     24.02.2022 09:26

Торги на Мосбирже приостановлены из-за резкого падения индекса

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Теги:  Мосбиржа  торги  остановка  курс 

24 февраля. Mossovetinfo.ru - Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках. О возобновление торгов будет сообщено дополнительно.

После сообщений о военной операции в Донбассе из-за серьезных продаж и российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ.

Индекс Московской биржи — 2736,65 пункта, курс доллара — 84,075 руб./$, курс евро — 95,2425 руб./€. Из-за установленных биржей ограничений курс валют выше подняться не может.

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Теги: 
Мосбиржа  торги  остановка  курс 

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