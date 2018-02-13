Транспортный корабль «Прогресс МС-08» выведен на околоземную орбиту - Роскосмос

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Транспортный корабль «Прогресс МС-08», который должен доставить «на Международную космическую станцию 1390 кг сухих грузов, 890 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах», - выведен на околоземную орбиту 13 февраля 2018 года, - сообщает Роскосмос.



«Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) «Прогресс МС-08». После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС», - отмечается в сообщении Роскосмоса.