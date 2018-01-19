Траты на подготовку к ЧМ-2018 завышены на 95,2 млрд рублей - «Яблоко»

19 января. Mossovetinfo.ru - Траты на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, завершены на 95,2 миллиарда рублей. Это следует из доклада Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».



«На строительство и реконструкцию 11 главных арен (кроме «Спартака», частное строительство) потрачено 212,5 миллиарда рублей. Эта сумма на 95,2 миллиарда рублей выше стадионов по средним европейским ценам», - говорится в докладе.



В связи с этим председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин требует от правительства РФ провести независимый аудит расходов бюджета, объяснить разницу с европейскими ценами на стадионы и обнародовать закрытые данные о строительстве.



Центр антикоррупционной политики «Яблока» также составил рейтинг самых затратных стадионов. Его возглавляет возглавляет «Зенит-Арена», где каждое зрительское место обошлось в 705,8 тысяч рублей. В сравнении с зарубежными аналогами на стройке потеряно 30,5 миллиарда рублей.



На втором месте — «Калининград Арена» с ценой за место 508,5 тысячи рублей и потерей 8,8 миллиарда рублей. На третьем место — «Самара». Одно место этой арены обошлось 460,8 тысячи рублей, а общие потери составили примерно 9,1 миллиарда.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.



В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». В «Лужниках» пройдут семь игр чемпионата мира, включая матч открытия с участием сборной России и финал турнира. Стадион «Спартак» примет пять матчей.