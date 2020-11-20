22 ноября. Mossovetinfo.ru - Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 24 581, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Общее количество заболевших коронавирусом в России, по информации штаба, - 2 089 329 человек. Третий день дня количество новых случаев заражения превышает 24 тысячи.



За сутки в Москве выявлены 6 575 новых случаев, в Московской области - 949. Как и во все последние дни ^ отмечается высокий уровень заболеваемости в Санкт-Петербурге, где 2 668 новых случаев заболеваемости.



В субботу резидент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину против коронавируса «Спутник V» другим странам, которые в ней нуждаются.



Российская вакцина «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. В настоящее время она проходит пострегистрационные испытания в России и ряде других стран. Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в ВОЗ