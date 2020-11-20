 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     22.11.2020 12:39

Три дня подряд в России выявляется более 24 тысяч случаев коронавируса в сутки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19 

22 ноября. Mossovetinfo.ru - Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 24 581, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Общее количество заболевших коронавирусом в России, по информации штаба, - 2 089 329 человек. Третий день дня количество новых случаев заражения превышает 24 тысячи.

За сутки в Москве выявлены 6 575 новых случаев, в Московской области - 949. Как и во все последние дни ^ отмечается высокий уровень заболеваемости в Санкт-Петербурге, где 2 668 новых случаев заболеваемости.

В субботу резидент России Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину против коронавируса «Спутник V» другим странам, которые в ней нуждаются.

Российская вакцина «Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. В настоящее время она проходит пострегистрационные испытания в России и ряде других стран. Производители вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию в ВОЗ


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:39 В России Три дня подряд в России выявляется более 24 тысяч случаев коронавируса в сутки

11:30 В мире Путин заявил, что Россия готова предоставить вакцину от коронавируса нуждающимся странам

09:53 В мире Коронавирус: Торонто будет закрыт как минимум на 28 дней

09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»

08:38 Происшествия В 29 эпизодах насильственных действий сексуального характера обвинен тренер в Подмосковье

Актуальные материалы

09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru