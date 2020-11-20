Другие материалы
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В России
22.11.2020, 12:39
Три дня подряд в России выявляется более 24 тысяч случаев коронавируса в сутки
22 ноября. Mossovetinfo.ru - Количество заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 24 581, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Общее количество...
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В России
20.11.2020, 11:18
В России обновлен рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом — более 24 000
20 ноября. Mossovetinfo.ru – В России вновь обновлен рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. Впервые за все время пандемии в России за сут...
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В России
20.11.2020, 09:59
ГИБДД получит приборы для быстрого выявления нетрезвых водителей
20 ноября. Mossovetinfo.ru – В ближайшее время инспекторы ГИБДД получат специальные приборы для моментального определения нетрезвых водителей и водителей, находящихся в состоянии наркотического опь...