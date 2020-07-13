13 июля. Mossovetinfo.ru – Центробанк не рассматривает возможность проведения деноминации рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.
«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке всё и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет», - заявила Набиуллина.
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести в России деноминацию рубля в 100 раз, в связи с зафиксированным ЦБ РФ ростом наличных денег в стране.
15:57 В России ЦБ не рассматривает возможность деноминации рубля - Набиуллина
15:46 Общество Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене
15:21 Другое В России произошел сбой в работе сервисов Google
14:31 Общество Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 14 июля
14:22 В России Российская вакцина от коронавируса может поступить в оборот в середине августа
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено
09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома
08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах
18:25 Город (Москва и область) Кафе и рестораны заработают в Подмосковье в полном объеме с 25 июля
17:05 Город (Москва и область) Московские театры смогут открыться 1 августа
11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду