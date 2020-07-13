13 июля. Mossovetinfo.ru – Центробанк не рассматривает возможность проведения деноминации рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.



«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке всё и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет», - заявила Набиуллина.



Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести в России деноминацию рубля в 100 раз, в связи с зафиксированным ЦБ РФ ростом наличных денег в стране.