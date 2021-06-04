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В России     04.06.2021 11:17

ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

4 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк России отозвал лицензию у московского «РФИ Банка» за проведение операций, связанных с онлайн-казино, сообщается на официальном сайте регулятора.

По данным на 1 апреля «РФИ Банк» занимал 320-е-е место в банковской системе РФ.

«РФИ Банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.

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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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