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В России     17.12.2021 14:33

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

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Теги:  ЦБ  Центральный банк  ключевая ставка 

17 декабря, Mossovetinfo.ru - Центральный банк принял ожидаемое решение об очередном повышении ключевой ставки. Согласно информации на сайте регулятора: «Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,50% годовых».

Регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки.

В середине октября ЦБ повысил ключевую ставку на 75 б.п., до 7,5% годовых.

В июле 2020 года Центробанк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 4,25%, что являлось историческим минимумом ключевой ставки в России.


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Теги: 
ЦБ  Центральный банк  ключевая ставка 

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