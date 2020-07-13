13 июля. Mossovetinfo.ru – Новый способ мошенничества с использованием безадресной финансовой рекламы в интернете появился во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.
По словам Ляха, в условиях пандемии интернет стал для ключевым каналом получения информации для значительной части активных людей. Этим воспользовались мошенники, активно рекламируя псевдофинансовые услуги.
Лях отметил, что если ранее в подобных предложениях оговаривались некие услуги или продукты, с помощью которых якобы можно было заработать, то теперь подобные рекламные объявления сводятся к призывам в стиле «зарабатывай с нами», без конкретного упоминания о том, как именно можно заработать.
Отмечается, что в последнее время объем такой рекламы превысил объем традиционной рекламы финансовых услуг, причем как легальных, так и нелегальных участников рынка вместе взятых.
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