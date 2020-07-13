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В России     13.07.2020 10:05

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу в интернете

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  мошенничество  реклама  интернет 

13 июля. Mossovetinfo.ru – Новый способ мошенничества с использованием безадресной финансовой рекламы в интернете появился во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

По словам Ляха, в условиях пандемии интернет стал для ключевым каналом получения информации для значительной части активных людей. Этим воспользовались мошенники, активно рекламируя псевдофинансовые услуги.

Лях отметил, что если ранее в подобных предложениях оговаривались некие услуги или продукты, с помощью которых якобы можно было заработать, то теперь подобные рекламные объявления сводятся к призывам в стиле «зарабатывай с нами», без конкретного упоминания о том, как именно можно заработать.

Отмечается, что в последнее время объем такой рекламы превысил объем традиционной рекламы финансовых услуг, причем как легальных, так и нелегальных участников рынка вместе взятых.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  мошенничество  реклама  интернет 

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