13 июля. Mossovetinfo.ru – Новый способ мошенничества с использованием безадресной финансовой рекламы в интернете появился во время пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.



По словам Ляха, в условиях пандемии интернет стал для ключевым каналом получения информации для значительной части активных людей. Этим воспользовались мошенники, активно рекламируя псевдофинансовые услуги.



Лях отметил, что если ранее в подобных предложениях оговаривались некие услуги или продукты, с помощью которых якобы можно было заработать, то теперь подобные рекламные объявления сводятся к призывам в стиле «зарабатывай с нами», без конкретного упоминания о том, как именно можно заработать.



Отмечается, что в последнее время объем такой рекламы превысил объем традиционной рекламы финансовых услуг, причем как легальных, так и нелегальных участников рынка вместе взятых.