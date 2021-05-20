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В России     20.05.2021 10:21

ЦБ рассказал о дизайне новой сторублевой банкноты

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банкноты  перевыпуск 

20 мая. Mossovetinfo.ru — Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев в интервью «Российской газете» рассказал о дизайне новой сторублевой банкноты.

Новая сторублевая банкнота по цветовому решению будет похожа на нынешнюю сторублевку, но оттенок будет отличаться. На новой банкноте появятся крупные цифры и надписи, а также рельефные метки, которые помогут определять номинал банкноты слабовидящим и незрячим людям. Размер новой сторублевки останется таким же, как у нынешней банкноты.

Отвечая на вопрос о схожести новой банкноты с евро, Алексеев заявил, что российская банкнота оригинальна и существенно отличается от банкнот еврозоны. Что же касается наличия крупных цифр и более яркого светового оформления, то это общемировая тенденция, такие детали позволяют проще определять номинал банкноты как людям, так и автоматам.

Совет ЦБ РФ уже утвердил дизайн новой банкноты, они поступят в обращение в 2022 году. Ранее сообщалось, что к 2025 году Центробанк перевыпустит модернизированные банкноты шести номиналов.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банкноты  перевыпуск 

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