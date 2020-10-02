Центральный банк России аннулировал со 2 октября лицензию у московского банка «ТЭМБР-банк», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 сентября 2020 года, «ТЭМБР-банк» занимал 186-е место в банковской системе РФ.



«ТЭМБР-банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.