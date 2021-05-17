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В России     17.05.2021 16:57

ЦБ РФ: долговая нагрузка населения достигла исторического максимума

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  долги  кредиты 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Долговая нагрузка населения достигла исторического максимума, заявила в ходе выступления в Госдуме первый зампред председателя Центробанка Ксения Юдаева.

Юдаева отметила, что в этом году отмечается резкий рост долговой нагрузки населения, а кое-где можно даже говорить о «пузырях».

Если в прошлом году Центробанк больше волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первый план выходит именно долговая нагрузка населения.

В связи с этим Центробанк принял решение с 1 июля повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, позволяющий гражданам заранее отказываться от любых кредитов и не платить по ним, если их все же оформят.

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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  долги  кредиты 

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