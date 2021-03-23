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В России     23.03.2021 14:20

ЦБ РФ к 2025 году перевыпустит банкноты шести номиналов

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  банкноты  перевыпуск 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Центробанк России к 2025 году перевыпустит модернизированные банкноты шести номиналов, рассказал в ходе онлайн-конференции зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев, сообщает «Интерфакс».

По словам Алексеева, перевыпущены будут банкноты номиналом в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Все эти банкноты не модернизировались с 1997 года.

В ходе модернизации банкнот будет повышен уровень их защищенности и усовершенствован дизайн. Алексеев рассказал, банкноты «подтянут» до уровня, реализованного при выпуске купюр в 200 и 2000 рублей.

При этом, руководство Центробанка считает, что в выпуске банкнот, номиналом более 5000 рублей необходимости нет, существующие в обращении банкноты полностью удовлетворяют потребности как граждан, так и предприятий.


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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  банкноты  перевыпуск 

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