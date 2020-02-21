25 февраля. Mossovefinfo.ru – Центробанк России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года комиссию для банков за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По мнению регулятора, это позволит банкам снизить издержки и предоставлять своим клиентам услуги по переводам также бесплатно, либо с минимальной комиссией.



В течение 2019 года для банков в СБП уже был предоставлен льготный период, когда с них не взимали комиссию за переводы между физлицами. С 1 января 2020 года за операции в СБП начали взимать комиссию за переводы в размере от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.



Нулевой тариф для банков на переводы между физическими лицами в СБП начнет действовать с 1 апреля 2020 года.