Другие материалы
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В России
25.02.2020, 16:06
ЦБ РФ отменил комиссию за переводы в системе быстрых платежей
25 февраля. Mossovefinfo.ru – Центробанк России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года комиссию для банков за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщается на...
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В России
25.02.2020, 08:59
В 2021 году в России могут подорожать непродовольственные товары
25 февраля. Mossovefinfo.ru – Непродовольственные товары могут подорожать в России в 2021 году, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Фёдорова. ...
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В России
21.02.2020, 09:48
Минпромторг предлагает повысить транспортный налог на старые автомобили
2 1 февраля. Mossovetinfo.ru – Министерство промышленности и торговли РФ предлагает увеличить базовую ставку налога на автомобили класса Евро-3 и ниже, об этом заявил заместитель главы ведомства А...