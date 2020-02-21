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В России     25.02.2020 16:06

ЦБ РФ отменил комиссию за переводы в системе быстрых платежей

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  система быстрых платежей  банки  комиссии 

25 февраля. Mossovefinfo.ru – Центробанк России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года комиссию для банков за переводы между физическими лицами в Системе быстрых платежей (СБП), сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По мнению регулятора, это позволит банкам снизить издержки и предоставлять своим клиентам услуги по переводам также бесплатно, либо с минимальной комиссией.

В течение 2019 года для банков в СБП уже был предоставлен льготный период, когда с них не взимали комиссию за переводы между физлицами. С 1 января 2020 года за операции в СБП начали взимать комиссию за переводы в размере от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы перевода.

Нулевой тариф для банков на переводы между физическими лицами в СБП начнет действовать с 1 апреля 2020 года.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  система быстрых платежей  банки  комиссии 

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