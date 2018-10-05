Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     05.10.2018 10:41

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Флора-Москва»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк РФ отозвал с 5 октября лицензию у московского банка «Флора-Москва». Об этом сообщается на сайте регулятора.

На 1 сентября, банк занимал 450-е место в банковской системе Российской Федерации.

Банк «Флора-Москва» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

Возврат к списку

Лента новостей

11:49 Город (Москва и область) Вестибюли трех станций метро закроют с 5 по 8 октября для ремонта

11:01 Город (Москва и область) Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя

10:41 В России ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Флора-Москва»

10:10 Город (Москва и область) Птица-секретарь появилась в Московском зоопарке впервые за 30 лет

09:56 В России Путин и Медведев поздравили российских педагогов с Днем учителя

Актуальные материалы

11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве

08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ

08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн

07:34 Город (Москва и область) В Москве 8 октября запустят две новые выделенные полосы

18:40 Общество На ВДНХ заработает космическая почта

17:09 Общество Музеи Московского Кремля перешли на зимний режим работы

12:22 Другое Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную России по футболу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru