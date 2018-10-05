5 октября. Mossovetinfo.ru – Центральный банк РФ отозвал с 5 октября лицензию у московского банка «Флора-Москва». Об этом сообщается на сайте регулятора.



На 1 сентября, банк занимал 450-е место в банковской системе Российской Федерации.



Банк «Флора-Москва» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.