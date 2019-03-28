28 марта. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 28 марта лицензию у московского «Международного расчетного банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 января, «Руссобанк» занимал 403-е место в банковской системе РФ.

