10 января. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 10 января лицензию у московского «Нэклис-банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным на 1 декабря 2019 года, «Нэклис-банк» занимал 251-е место в банковской системе РФ.
«Нэклис-банк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.
09:57 Город (Москва и область) Более 26 тысяч московских школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
09:09 В России ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Нэклис-банка»
08:37 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января
08:28 Город (Москва и область) Заявление на соцобслуживание теперь можно подать в центрах госуслуг
17:48 Другое Венгерский арбитр Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
12:25 В мире Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов
11:03 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в рождественскую ночь
11:00 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в Москве в рождественскую ночь
15:33 Город (Москва и область) Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году
15:25 Власть Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»
10:45 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
09:43 Город (Москва и область) Как работают госучреждения в Москве в новогодние праздники
09:08 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в новогодние праздники
09:07 Город (Москва и область) Как работают центры «Мои документы» в новогодние праздники
08:56 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в новогоднюю ночь