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В России     10.01.2020 09:09

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Нэклис-банка»

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

10 января. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 10 января лицензию у московского «Нэклис-банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

По данным на 1 декабря 2019 года, «Нэклис-банк» занимал 251-е место в банковской системе РФ.

«Нэклис-банк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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