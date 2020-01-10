10 января. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 10 января лицензию у московского «Нэклис-банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 декабря 2019 года, «Нэклис-банк» занимал 251-е место в банковской системе РФ.



«Нэклис-банк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.