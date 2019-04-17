17 апреля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 17 апреля лицензию у московского «Тройка-Д Банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 января, «Тройка-Д Банк» занимал 185-е место в банковской системе РФ.



«Тройка-Д Банк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.