17 апреля. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 17 апреля лицензию у московского «Тройка-Д Банка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным на 1 января, «Тройка-Д Банк» занимал 185-е место в банковской системе РФ.
«Тройка-Д Банк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.
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