1 марта. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 1 марта лицензию у московского «Жилстройбанка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.
По данным на 1 февраля, «Руссобанк» занимал 456-е место в банковской системе РФ.
«Жилстройбанк» - не является участником системы страхования вкладов.
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