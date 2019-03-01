1 марта. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России отозвал с 1 марта лицензию у московского «Жилстройбанка», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



По данным на 1 февраля, «Руссобанк» занимал 456-е место в банковской системе РФ.



«Жилстройбанк» - не является участником системы страхования вкладов.