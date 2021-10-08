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В России     08.10.2021 10:48

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного «Орбанка»

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Центробанк отозвал лицензию у московского «Объединенного резервного банка» («Орбанк»), сообщается на официальном сайте Банка России.

На 1 октября «Орбанк» по величине активов занимал 289-е место в банковской системе Российской Федерации.

«Орбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.

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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  банки  лицензии 

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