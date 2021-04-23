Другие материалы
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В России
23.04.2021, 14:38
ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 5% годовых
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Центробанк России принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 0,5% - до 5% годовых об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ. В марте Центробанк повысил ...
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В России
23.04.2021, 13:24
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в пятницу подпишет указ о том, что дни между майским праздниками станут нерабочими, об этом президент заявил на встрече с главой Роспотребн...
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В России
23.04.2021, 11:09
Использование маткапитала предложили упросить
23 апреля. Mossovetinfo.ru — Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился с письмом к главе Минтруда Антону Котякову, в котором предложил снять временное ограничение на использование материнского капитал...