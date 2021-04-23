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В России     23.04.2021 14:38

ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 5% годовых

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  ключевая ставка 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Центробанк России принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 0,5% - до 5% годовых об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

В марте Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5%. Повышение ключевой ставки произошло впервые с 2018 года. Повышение сразу на 0,5% в последний раз происходило в 2014 году.

В Центробанке отмечают, что повышение ключевой ставки обусловлено быстрым восстановлением спроса и инфляционным давлением.

Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.

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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  ключевая ставка 

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