Другие материалы
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В России
25.03.2021, 10:47
ЦБ РФ проведет эксперимент по сбору монет у населения
25 марта. Mossovetinfo.ru — Центробанк России намерен в следующем году провести в одном из российских регионов экспериментальный проект по сбору монет у населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на п...
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В России
24.03.2021, 14:51
Голикова: оснований для локдауна из-за коронавируса в России сейчас нет
24 марта. Mossovetinfo.ru — В России сейчас нет оснований для введения локдауна из-за коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT. По словам Голиковой, ситуация...
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В России
23.03.2021, 23:06
МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права
23 марта. Mossovetinfo.ru — Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового регламента сдачи экзаменов на водительские права, приказ опубликован на официальном...