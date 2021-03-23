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В России     25.03.2021 10:47

ЦБ РФ проведет эксперимент по сбору монет у населения

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  монеты  возврат 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Центробанк России намерен в следующем году провести в одном из российских регионов экспериментальный проект по сбору монет у населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Пилотный проект будет запущен в одном из регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. Как сообщили в пресс-службе, эксперимент необходим для возврата монет в оборот.

Монеты будут собирать через специальные приемники с помощью технологического партнера. Конкретные места для установки оборудования будут определены позднее, после того, как будут определены детальные требования к условиям проведения эксперимента.

По данным ЦБ РФ в настоящее время в России в обороте находится в общей сложности 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  монеты  возврат 

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