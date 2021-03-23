В России 25.03.2021, 10:47 ЦБ РФ проведет эксперимент по сбору монет у населения

25 марта. Mossovetinfo.ru — Центробанк России намерен в следующем году провести в одном из российских регионов экспериментальный проект по сбору монет у населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на п...

В России 23.03.2021, 23:06 МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

23 марта. Mossovetinfo.ru — Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового регламента сдачи экзаменов на водительские права, приказ опубликован на официальном...