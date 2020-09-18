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В России     18.09.2020 18:21

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Теги:  ЦБ РФ  ставка  кредиты  инфляция  Набиуллина 

18 сентября. Mossovetinfo.ru - Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщила Пресс-службу Банка России. Также распространено Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 18 сентября 2020 года, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Э.Набиуллина сообщила, что среди ключевых факторов влияния на ставки по кредитам учитывался рост кредитных рисков для банков, динамика инфляции. В Заявлении Набиуллина отмечает, что "динамика инфляции в последние месяцы складывалась несколько выше, чем мы ожидали", поэтому принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%, "хотя в базовом прогнозе мы (руководство ЦБ РФ - ред) все еще видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики".

Также, по словам Набиуллиной, "возросла волатильность внешних условий. Растут опасения насчет скорости и устойчивости восстановления мировой экономики, особенно с учетом того, что в последние недели ситуация с пандемией в ряде стран несколько ухудшилась".

Говоря о перспективах денежно-кредитной политики Набиуллина сообщила, "и в базовом, и в альтернативных сценариях Банк России будет способен решить задачу поддержания ценовой стабильности, удержания инфляции на нашей цели — вблизи 4%".

24 июля Центробанк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 4,25%.

В августе в России установлен абсолютный рекорд по количеству выданных ипотечных кредитов.



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Теги: 
ЦБ РФ  ставка  кредиты  инфляция  Набиуллина 

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