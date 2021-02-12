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В России     12.02.2021 12:16

ЦБ РФ в 2020 году выявил более 1,5 тысячи нелегальных финансовых организаций

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  мошенники  нелегалы 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – Центробанк России в 2020 году выявил 1 549 нелегальных финансовых организаций, сообщил на брифинге глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Лях рассказал, что большая часть из них занималась нелегальным кредитованием - 821 организация. Кроме того, было выявлено 395 организаций, занимавшихся незаконным форекс-дилерством и 222 организации с признаками финансовых пирамид.

Основной тенденцией у финансовых мошенников является увеличение деятельности в интернете. За прошлый год было выявлено 64 организации, которые создавали финансовые пирамиды под видом интернет-проектов.


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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  мошенники  нелегалы 

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